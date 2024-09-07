PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Önce eşini katledip aynı silahla kendini vurdu

Erdoğan Canbazoğlu, kanser tedavisi gören Dursine ile tartıştı. Koca, önce eşini katletti. Sonra aynı silahla kendini vurup intihar etti. Komşuları olanlara inanamadıklarını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024
Önce eşini katledip aynı silahla kendini vurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaeli Gölcük ilçesinde emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu (71), kanser tedavisi gören eşi Dursine ile önceki gün evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Olay git gide büyüdü. Gerilim hızlıca arttı. Cani adam Erdoğan, eşine silahı çekti. Yaşlı kadın da, Erdoğan Canbazoğlu'na " Ne olur yapma" dedi. Erdoğan dinlemedi. Öfkeli adam, Dursine'yi silahla katletti. Daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, çifti hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki talihsiz çift kurtarılamadı.

'BİZ KONDURAMADIK'
Uzun yıllardır çiftin komşusu olan A.L.," Dursine Hanım'ın 'Yapma, yapma' diye 3 kez seslendiğini duydum. Biz kapı kırıldı sandık. Ancak meğerse gelen ses silah sesiymiş. Polisler ve ambulanslar gelince olayın aslını öğrendik. Konduramadık olayı. Dursine Hanım kanser hastasıydı, 4 aydır tedavi görüyordu. Bağırsak düğümlenmesi olmuş 4 yerinden onu ameliyat oldu, zaten dün hastaneden geldi. İkisi de çok iyi komşulardı, temiz ailelerdi. Biz konduramadık. Biz uzun süreden beri çok iyi komşuyduk" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
En düşük emekli maaşı 14 bin TL mi olacak? Yıl sonu enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı zam oranları hesaplandı! Refay payı gelir mi?
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti
ÇALIŞANA MÜJDE | Tatiller uzuyor esnek mesai geliyor! Yeni Orta Vadeli Program çalışma modellerini gündemine aldı! Neler değişecek?
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi kimdi? Nam-ı diğer Ayşe: Kendini Filistin’e desteğe adadı
CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçtu
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ekibini topluyor | Önce Hüseyin Çimşir sonra Şota Arvaledze!
Hindistan uçağında bomba ihbarı! Erzurum’a acil iniş yaptı | Vali Çiftçi’den flaş açıklama: 247 yolcu indirildi aramalar sürüyor
Ayşenur Ezgi Eygi’yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı | Dışişleri’nden flaş açıklama
Takvim ne dediyse o! Medina ocak ayında Fenerbahçe’de
Kim Milyoner Olmak İster’de Fatih Terim sorusu! Adana Demirspor taraftarı yarışmacı risk aldı! Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı...
’Suçüştü yakalanan’ İBB’ye Bakan Murat Kurum’dan çok sert uyarı: Acilen tedbir alın kaçak yapıları yıkın
Milliler sessiz başladı! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Galatasaray’dan 17’lik yıldıza kanca! Devler onun peşinde
İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi şehit oldu! Başkan Erdoğan’dan başsağlı mesajı: İsrail hesap verecek
Şer yuvası iyice çıkmaza girdi! İblis başının yeğeni Gülen’i ifşa etti: Ben çok hapis yattım, biraz da onlar yatsın
SON DAKİKA