Önce eşini katledip aynı silahla kendini vurdu

Kocaeli Gölcük ilçesinde emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu (71), kanser tedavisi gören eşi Dursine ile önceki gün evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Olay git gide büyüdü. Gerilim hızlıca arttı. Cani adam Erdoğan, eşine silahı çekti. Yaşlı kadın da, Erdoğan Canbazoğlu'na " Ne olur yapma" dedi. Erdoğan dinlemedi. Öfkeli adam, Dursine'yi silahla katletti. Daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, çifti hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki talihsiz çift kurtarılamadı.

'BİZ KONDURAMADIK'

Uzun yıllardır çiftin komşusu olan A.L.," Dursine Hanım'ın 'Yapma, yapma' diye 3 kez seslendiğini duydum. Biz kapı kırıldı sandık. Ancak meğerse gelen ses silah sesiymiş. Polisler ve ambulanslar gelince olayın aslını öğrendik. Konduramadık olayı. Dursine Hanım kanser hastasıydı, 4 aydır tedavi görüyordu. Bağırsak düğümlenmesi olmuş 4 yerinden onu ameliyat oldu, zaten dün hastaneden geldi. İkisi de çok iyi komşulardı, temiz ailelerdi. Biz konduramadık. Biz uzun süreden beri çok iyi komşuyduk" dedi.