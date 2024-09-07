Irkçı Yunan dizisi ‘Famagusta’ (Magosa) Türkiye’nin ardından dünyada da yasaklandı

TAKVİM yazdı, skandal patladı! Yunan yapımı Famagusta dizisi Kıbrıs'taki olayları çarpıtarak anlattı. Netflix de bunu yayınlama kararı aldı. Hem Türkiye hem de KKTC ayaklandı. RTÜK ise dijital platforma baskı yaptı. Netflix diziyi, Yunanistan dışında yayınlamayacağını açıkladı.

'RET'FLİX

RTÜK, Kıbrıs'ta tarihi gerçekleri çarpıtan ve Türkleri hedef gösteren dizi Famagusta'nın Türkiye'de veya herhangi bir ülkede yayınlanmayacağını duyurdu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk düşmanı dizi, 'Famagusta' isimli yapımın Türkiye'de yayınlanmayacağını açıkladı:

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Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan 'Kıbrıs Barış Harekâtı', adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada'ya huzur getirdi. Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun gözyaşları silindi. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlış.

Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslandı. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varıldı. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacak.