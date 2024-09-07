Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.