PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fethiye’de gergin gece! Silahlar, şişeler ve taşlar havada uçtu:13 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iki grup arasında çıkan şiddetli kavgada cam şişe ve taşlar kullanıldı. Çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 00:11 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 00:11
Fethiye’de gergin gece! Silahlar, şişeler ve taşlar havada uçtu:13 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silah, şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit etti. Eğlence mekanında çalıştığı öne sürülen taksicileri tehdit eden 2 kişi ve arkadaşları ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tabanca, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. Kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişiyi ise İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu görüşerek sakinleştirirken, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kavga öncesi bir kişinin taksi durağına gelerek silah çıkarması ve yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Asgari ücrete enflasyon ayarı | En az 7 bin TL fark! Zam oranı ne kadar olacak? 24 bin TL aşılır mı?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’kılıç yeminine’ ilişkin flaş açıklama: İncelenecek gereği yapılacak
Dışişleri Bakanlığı’ndan haddini aşan Katz’a tarihi ayar: Soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır
Muğla’da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş Engin Polat açıklaması: Suçsuz olduğu anlamına gelmez
Başkan Erdoğan’dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli açıklamalar
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
Başkan Erdoğan’dan Kocaeli’deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
MİT’ten Süleymaniye’de üst düzey operasyon! PKK’nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i yalanladı! CHP’yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen dünya devine imza atabilir!
Narin Güran olayında 12 dakikalık muamma! Tutuklu amca Salim Güran ne dedi? Ön koltuktaki DNA örneği...
Fransa’da Michael Barnier eylemi! Binlerce kişi sokaklarda
İsrail’den Filistinlilere sadist işkence: Köpekleri üzerlerine salıp…
Beşiktaş’tan Sadio Mane bombası! Kartal’dan şampiyonluk transferi
SON DAKİKA