1 saatte 150 bin takipçi kazandı! Eşi Engin Polat'ın tahliyesi sonrası Dilan Polat "enercii" şarkısını söyleyip sevincini gösterdi

Engin Polat, 10 ay sonra salı verildi. Dilan Polat mahkemede çığlık çığlığa sevindi. Ve videolarına kaldığı yerden devam etti. Otomobilinin içinden paylaştığı Enerciii şarkısı, takipçi sayısını yaklaşık 7 milyona yükseltti.

Bu arada mahkeme, Derkan Başer'in yargılandığı 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile Polatlar davasının birleştirilmesini önerdi. Başsavcılık ise tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme yine de diretti: Tutuksuzlar!

ENGİN SANA ÖZGÜRLÜK ALDIM

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan 40 yıl hapisle yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurt dışı çıkış yasağı uygulanacak...

Dilan-Engin Polat kara para davasında tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme Heyeti, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi, yurt dışı çıkış yasağı getirdi. Sanıkların malvarlıkları üzerindeki tebdir kararı da kaldırılmadı, düzenli olarak karakola giderek imza atacak.

BAŞSAVCIYA RET

Bu gelişmenin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, "Tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır" denildi. Ancak itirazı görüşen bir üst mahkeme, talebin reddedilmesine karar verdi. Dilan Polat, tahliye kararını sevinçle karşılayıp ilk olarak kızını arayıp haber verdi. Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz" oldu.

SELFİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER

Dilan Polat eşinin duruşmasına giderken önünü kesen hayranları selfi çektirmek için sıraya girdi.