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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, trafikte saldırıya uğradı!

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, trafikte saldırıya uğradı. Kendisine karşılık vermeyen milli sporcuyu darp eden Sedat Karatay, tutuklandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, trafikte saldırıya uğradı!

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Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, trafikte 'yol verme' tartışması yaşadığı erkek tarafından saldırıya uğradı. İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkiinde saat 22.30 sıralarında Giresun yönüne giden araç sürücüsü Sedat Karatay, önünde seyreden Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamaya çalıştı. Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı.

Aracından inen Karatay, Sürmeneli'ye tokat atıp küfrettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sürmeneli'nin Karatay'ın tokatlı saldırısına uğramasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Sürmeneli'nin olay sonrası kaçan kamyoneti cep telefonuyla görüntüleyerek, "Bu araç önümüze kırdı, bana vurdu, şimdi emniyet müdürlüğüne gidiyorum" dediği anlaşıldı. Sürmeneli'nin, yaşanan olayda, başarılarla dolu kariyerinin zedelenmemesi ve bu sırasında otomobilde olan kız kardeşinin olası bir saldırıya uğramaması için şüpheliye karşılık vermediği vurgulandı. Şikayet sonrası trafik magandası yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten Yaralama', 'Silahla Tehdit' suçlarından tutuklandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
Sürmeneli 25 Haziran 1998'de Trabzon'da doğdu. 2019'da Rusya Ulan-Ude'deki Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı. 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda da altına uzandı.

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