KAÇ NOKTA VAR?

Uzman bir isim yaptığı paylaşımda "Çizgilerin kesiştiği yerlerde 12 siyah nokta var ama beynimiz tek seferde hepsini görmemize izin veremez" ifadelerini kullandı.

Gri hatların sürekliliği zihnimizin tamamlama eğilimine dayanıyor. Gözümüzde olmayan gri geçişleri oluşturan bu süreklilik, bazı noktaları görmemizi engelliyor. Optik illüzyonlar bu tür detayları barındırarak gözlerimizin ve beyinlerimizin aslında ne kadar kolay kandırılabileceğini bizlere hatırlatıyor.