SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

En zor optik illüzyon! Resimde aynı anda kaç nokta gördün?

İnsan zihninin sınırlarını zorlayan optik illüzyonlar zaman zaman sosyal medyada viral haline geliyor. Fransız bilim insanı Jacques Ninio tarafından yaratılan ve sosyal medyada "Resimde kaç nokta var?" sorusuyla gündeme gelen optik illüzyon bu kez de binlerce kişiyi hayrete düşürdü. Gri bir desen üzerinde yer alan 12 noktanın bir arada görülmesi neredeyse imkansız.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 09:19 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 09:19
En zor optik illüzyon! Resimde aynı anda kaç nokta gördün?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Japon psikoloji profesörü Akiyoshi Kitaoka, bu görseli Facebook'ta paylaşarak büyük ilgi çekti. Yalnızca 24 saat içinde 7 bin kez paylaşılan görsel optik illüzyonların ne denli şaşırtıcı olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

RESİMDE AYNI ANDA KAÇ NOKTA GÖRDÜN?

Optik illüzyonlar gözümüzün algıladığı ile beyin tarafından işlenen bilgi arasındaki farkları gözler önüne seriyor. Bilim insanlarına göre; düzenli bir desen karşısında beyin görsel bilgiyi her zaman doğru işleyemeyebilir.

Ninio'nun illüzyona getirdiği açıklama ise görme biçimimizi derinden etkileyen faktörleri açığa çıkarıyor: "Noktaların etrafındaki beyaz çemberler küçültüldüğünde ve çevresine ince, siyah bir çember daha çizildiğinde gözden kayboluyorlar. Bir bakışta ancak birkaçını görebiliyorsunuz."

KAÇ NOKTA VAR?

Uzman bir isim yaptığı paylaşımda "Çizgilerin kesiştiği yerlerde 12 siyah nokta var ama beynimiz tek seferde hepsini görmemize izin veremez" ifadelerini kullandı.

Gri hatların sürekliliği zihnimizin tamamlama eğilimine dayanıyor. Gözümüzde olmayan gri geçişleri oluşturan bu süreklilik, bazı noktaları görmemizi engelliyor. Optik illüzyonlar bu tür detayları barındırarak gözlerimizin ve beyinlerimizin aslında ne kadar kolay kandırılabileceğini bizlere hatırlatıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Orta Vadeli Program bugün açıklanacak! OVP’de 3 temel güncelleme | OVP nedir?
Narin Güran’ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor: 7 parça yapının 5’i iskansız
Turizmde konsept değişiyor! Her şey dahil yerine her şeyiyle Türkiye
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Başrol Mertens değil Onyekuru | Cimbom açıkladı: İşte yıldız forvetin maliyeti
Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olaylar zinciri! 1 aile 2 skandal
İstifa eden tazminat alabilir mi? 2008’den itibaren sigortalı olanlar…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolar
Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan kabul etmişti Rusya duyurdu: Türkiye BRICS’e katılıyor
Hamas İsrail saldırısında ölen esirlerin görüntüsünü yayımladı: Bu durumun tek sorumlusu Netanyahu
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Hürjet vurgusu Libya paniği
SON DAKİKA