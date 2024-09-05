Japon psikoloji profesörü Akiyoshi Kitaoka, bu görseli Facebook'ta paylaşarak büyük ilgi çekti. Yalnızca 24 saat içinde 7 bin kez paylaşılan görsel optik illüzyonların ne denli şaşırtıcı olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.
Japon psikoloji profesörü Akiyoshi Kitaoka, bu görseli Facebook'ta paylaşarak büyük ilgi çekti. Yalnızca 24 saat içinde 7 bin kez paylaşılan görsel optik illüzyonların ne denli şaşırtıcı olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.
RESİMDE AYNI ANDA KAÇ NOKTA GÖRDÜN?
Optik illüzyonlar gözümüzün algıladığı ile beyin tarafından işlenen bilgi arasındaki farkları gözler önüne seriyor. Bilim insanlarına göre; düzenli bir desen karşısında beyin görsel bilgiyi her zaman doğru işleyemeyebilir.
Ninio'nun illüzyona getirdiği açıklama ise görme biçimimizi derinden etkileyen faktörleri açığa çıkarıyor: "Noktaların etrafındaki beyaz çemberler küçültüldüğünde ve çevresine ince, siyah bir çember daha çizildiğinde gözden kayboluyorlar. Bir bakışta ancak birkaçını görebiliyorsunuz."
KAÇ NOKTA VAR?
Uzman bir isim yaptığı paylaşımda "Çizgilerin kesiştiği yerlerde 12 siyah nokta var ama beynimiz tek seferde hepsini görmemize izin veremez" ifadelerini kullandı.
Gri hatların sürekliliği zihnimizin tamamlama eğilimine dayanıyor. Gözümüzde olmayan gri geçişleri oluşturan bu süreklilik, bazı noktaları görmemizi engelliyor. Optik illüzyonlar bu tür detayları barındırarak gözlerimizin ve beyinlerimizin aslında ne kadar kolay kandırılabileceğini bizlere hatırlatıyor.