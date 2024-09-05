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Çöpten buldu, şimdi paraya para demiyor! Sizde de varsa yaşadınız

32 yaşındaki Tekirdağlı Ozan Ökünç, üç yıl önce sıradan bir çöp kutusunda bulduğu eski bir sandalyenin parçalarını kullanarak başladığı tesbih yapımıyla büyük bir başarıya imza attı. Bu yaratıcı girişim, kısa sürede Ökünç’ün tesbih yapımında bir usta haline gelmesine ve dünya çapında talep görmesine yol açtı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 14:01 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 14:05
Çöpten buldu, şimdi paraya para demiyor! Sizde de varsa yaşadınız

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Tekirdağlı Ozan Ökünç, üç yıl önce çöpten bulduğu eski bir sandalyenin parçalarıyla başladığı tesbih yapımında büyük bir ilerleme kaydetti. Şimdi, dünya çapında bir müşteri kitlesine sahip.

Yaratıcı Girişim, Küresel Başarıya Dönüştü

AA'da yer alan habere göre 32 yaşındaki Ozan Ökünç, hayatının dönüm noktasını üç yıl önce çöpten bulduğu bir sandalyeyle yaşadı. Bu sandalyenin parçalarını kullanarak başladığı tesbih yapımında hızla ustalaşan Ökünç, kısa sürede uluslararası bir talep gördü. Şu anda, ürettiği tesbihler Almanya, Azerbaycan, İsveç ve Katar gibi dört farklı ülkeye gönderiliyor. Ökünç'ün bu başarısı, hem yerel hem de global ölçekte dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal Medyanın Gücü: Küresel Pazarın Kapılarını Açtı

Ozan Ökünç, evinin balkonunda çeşitli ağaç türlerinden yaptığı tesbihleri sosyal medya aracılığıyla satışa sundu. Sosyal medya platformları sayesinde, dünya çapında tespih meraklılarına ulaşmayı başardı. İlk tesbihini eşine hediye eden Ökünç, bu özel anın hem kişisel hem de iş hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Ünlü Ustaların Videolarıyla Kendini Geliştirdi

Ökünç, tesbih yapımına olan ilgisini çocukluğundan beri sürdürdü.

Bu süreçte, Lokman Karadağ, Hüseyin Çelik, Yusuf Güney ve Süleyman Gürsoy gibi ünlü tespih ustalarının eğitim videolarından faydalandı. Bu ustaların yöntemlerini öğrenerek kendini geliştiren Ökünç, tesbih yapımında yetkinliğini artırdı ve tespih yapımında profesyonelleşti.

Kişisel Koleksiyonunda 80 Eser

Her tespihle duygusal bir bağ kurduğunu ifade eden Ökünç, şu anda kişisel koleksiyonunda 80 tespih bulunduruyor. Eşiyle olan güçlü bağını ve ilk tespihini eşine hediye etmenin, eşinin bu süreçteki desteğinin önemini vurguladı. Bu koleksiyon, Ökünç'ün tesbih yapımındaki tutkusunun ve başarısının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Ozan Ökünç'ün hikayesi, sıradan bir başlangıcın nasıl büyük bir başarıya dönüştüğünü gösteren ilham verici bir örnek. Tesbih yapımındaki yetkinliği ve uluslararası başarısı, onun azim ve yaratıcılığının bir sonucu olarak ön plana çıkıyor.

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