Tekirdağlı Ozan Ökünç, üç yıl önce çöpten bulduğu eski bir sandalyenin parçalarıyla başladığı tesbih yapımında büyük bir ilerleme kaydetti. Şimdi, dünya çapında bir müşteri kitlesine sahip.

Yaratıcı Girişim, Küresel Başarıya Dönüştü

AA'da yer alan habere göre 32 yaşındaki Ozan Ökünç, hayatının dönüm noktasını üç yıl önce çöpten bulduğu bir sandalyeyle yaşadı. Bu sandalyenin parçalarını kullanarak başladığı tesbih yapımında hızla ustalaşan Ökünç, kısa sürede uluslararası bir talep gördü. Şu anda, ürettiği tesbihler Almanya, Azerbaycan, İsveç ve Katar gibi dört farklı ülkeye gönderiliyor. Ökünç'ün bu başarısı, hem yerel hem de global ölçekte dikkatleri üzerine çekti.