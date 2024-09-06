Kahramanmaraş’ta kafa kafaya facia: 11 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Olay ilçeye bağlı Özbek Mahallesi'nde meydana geldi .35 KG 5176 plakalı hafif ticari araç ile 06 AB 2943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile meydana gelen feci kazada araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki diğer sürücüler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.