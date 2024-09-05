Simpsonlar’ın 2024 kehaneti olay olur! Kötü günler bitti bitmesine artık...

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Simpsonlar'ın son bölümlerinden birinde işlenen konu, beklenmedik hava olayları ve sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle dünya genelinde gıda üretiminde yaşanacak ciddi düşüşlere dikkat çekiyor. Dizi, artan sıcaklık ve değişen çevre koşullarının tarım ürünlerinin besin değerlerini düşüreceğini ve bu durumun insan sağlığı üzerindeki etkilerini vurguluyor.

2024 KEHANETİ DİKKAT ÇEKTİ Bu senaryo gıda güvenliği konusunda zaten hassas bir dengede olan küresel gıda ağını daha da zorlayacak bir gelişme olarak ele alınıyor. Simpsonlar bu tür konulara dikkat çekerek toplumsal farkındalığı artırma çabasını sürdürüyor.