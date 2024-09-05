Eşine atılan mesaj çıldırtmıştı! Börekçideki öldüresiye dayakta yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
ARKADAŞLIK TEKLİF ETTİ
Olay, İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş veren kadına, siparişleri eve götüren personel telefonla mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı.
Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı.
Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı.
EKİPLER BÖREKÇİYİ MÜHÜRLEDİ!
Olayın yaşandığı işletmenin kapısının camının gece saatlerinde kırıldığı ve dükkanın bugün kapalı olduğu görüldü.
Ayrıca olay yerine gelen Pendik Belediyesi ekipleri, dükkanı mühürledi.
Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, "Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için. Börekçideki arkadaşlar da gelen beyefendiye saldırıyorlar. 3 kişi saldırıyor sanırım, arkadan saldırıyorlar galiba. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş dükkanın camına taş atılmış galiba" şeklinde konuştu.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!
Olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; İşletme personelinin içeriden aldığı bıçakla kadına ve araç içerisinde bulunan kocasının üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu görüntülendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir börekçide "kasten yaralama" olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.
İncelemede, U.B'nin börekçide çalışan İ.D'yi darbederek yaraladığı, bu sırada diğer işletme çalışanı Ö.D'nin de olaya dahil olması üzerine U.B'nin de yaralandığı belirlendi.
Yapılan araştırmada, işletme çalışanı İ.D'nin, U.B'nin eşini telefonla rahatsız etmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan söz konusu 3 kişi, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İŞLETME ÇALIŞANLARI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Tarafların emniyet müdürlüğüne giderek karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine Ö.D. ve İ.D. polislerce yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.