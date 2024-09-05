Eşine atılan mesaj çıldırtmıştı! Börekçideki öldüresiye dayakta yeni gelişme! Gözaltına alındılar

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Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı.



O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Börekçideki öldüresiye dayakta yeni görüntüler ortaya çıktı!



ARKADAŞLIK TEKLİF ETTİ

Olay, İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, evinin karşısında bulunan pastaneden sipariş veren kadına, siparişleri eve götüren personel telefonla mesaj atarak arkadaşlık teklif etti. Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası işletmeyi bastı.



Koca ile işletmede çalışanlar arasında kavga çıktı. Börekçide çalışan dükkanı basan kocaya meydan dayağı attı. Kavga sırasında işletmede çalışan bir kişi çıkardığı bıçakla işletmeyi basan adamı bıçakladı.



Olay yerine gelen polis ekipleri işletme çalışanları gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı.