Sigara fiyatları 2024: Eylül ayı sigara fiyatlarına zam geldi mi? Güncel fiyat listesi

Katran ve Akciğerler Katran, akciğerleri kaplayan yapışkan bir madde olup, solunum sisteminin sağlıklı çalışmasını engeller. Bu durum, akciğerleri yorar ve çeşitli solunum yolu hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

Karbon Monoksit Tehlikesi Sigara dumanında bulunan karbon monoksit, kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürür. Kalbin daha fazla çalışmasına neden olan bu durum, vücudun oksijen ihtiyacını karşılamada zorluk yaşamasına yol açar. Ayrıca, hava yollarını daraltarak akciğerlere giren hava miktarını azaltır.

Fenoller ve Bağışıklık Sistemi

Sigara dumanında bulunan fenoller, solunum yollarında enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan tüy benzeri hücrelerin ölmesine neden olur. Bu, vücudun virüs ve bakterilere karşı savunmasız kalmasına yol açar.

Amonyak ve Formaldehitin Etkileri

Tütün dumanıyla vücuda giren amonyak ve formaldehit, göz, burun ve boğazda tahrişe neden olur. Bu tahrişler, çeşitli hastalıkların gelişmesine katkıda bulunur.

Kanserojen Maddelerin Rolü

Sigara dumanında bulunan kanserojen maddeler, hücrelerin kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çoğalmasına neden olur. Bu, çeşitli kanser türlerinin gelişimine zemin hazırlar.