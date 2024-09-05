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İstanbul Arnavutköy'de patlayıcı madde paniği! Ekipler bölgede

İstanbul Arnavutköy'de, Karaburun açıklarında avlanan balıkçılar denizde metal cisim buldu. Teknelerine bağladıkları cismi barınağa çeken balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler patlayıcı madde şüphesiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 20:37 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 21:42
İstanbul Arnavutköy’de patlayıcı madde paniği! Ekipler bölgede

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Arnavutköy açıklarında balıkçılar tarafından denizde patlayıcı madde olduğu tahmin edilen bir cisim bulundu.

Karaburun Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından açıkta yüzen bir cisim fark edildi. Cismi karaya çıkartan balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, limanda önlem alarak inceleme başlattı.

Arnavutköy'de patlayıcı madde paniği!

Ekipler, patlayıcı madde olduğu tahmin edilen cismi güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı.

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