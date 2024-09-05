Meme kanserini yüzde 84 azaltıyor! En faydalı bal türü belli oldu

Bal, güçlü besin değerleri ve şifalı özellikleri ile tanınan en doğal besinlerden biridir. Ancak, tüm ballar eşit yaratılmamıştır. Dünyanın en şifalı balı olarak bilinen Manuka balı, diğer ballardan 140 kat daha etkili olmasıyla dikkat çekiyor. Peki, Manuka balının bu kadar özel olmasının ardında ne var? İşte detaylar...
MANUKA BALI NEDİR? 🤔
Manuka balı, Yeni Zelanda'da yetişen Manuka ağacının çiçeklerinden elde edilen özel bir bal türüdür. Diğer ballardan farklı olarak yüksek miktarda metilglioksal (MGO) içerir. MGO, güçlü antibakteriyel, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşiktir. Bu özellikleri sayesinde Manuka balı, enfeksiyonların tedavisinde, yaraların iyileşmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili bir rol oynar. 🏥
MANUKA BALININ KANSERE ETKİLERİ 🧬
Yapılan araştırmalar, Manuka balının özellikle östrojen pozitif meme kanseri hücrelerinde tümör büyümesini %84 oranında azalttığını gösteriyor (Effectiveness of Manuka Honey on Cancer Cells, 2024). Ayrıca, tedavi sürecinde kullanılan tamoksifen gibi ilaçların etkisini artırarak kanserle mücadelede destek sağlıyor.