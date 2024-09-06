Çok zor çözülen bulmacadaki geyik nerede?

Bu ilginç bulmaca da, iki avcının peşine düştüğü ve sonra gözden kaybolan bir geyiği bulmanız gerekiyor. Geyik , ormanın derinliklerinde ustaca gizlenmiş durumda ve sadece gerçek bir gözlemci onu fark edebilir. Avcılar, geyiği takip ederken ani bir şekilde izini kaybetti ve şimdi sıra sizde. Fotoğrafın derinliklerinde saklı olan bu gizemi çözebilecek misiniz?

Bu optik illüzyon, çözümü için size sadece 13 saniye tanıyor. Görsel dikkatinizi ve problem çözme yeteneklerinizi bu kısa süre içinde sergileyebilir misiniz? Eğer geyiği bu süre zarfında bulabilirseniz, bu, olağanüstü zekanızın bir göstergesi olabilir. Çoğu insan bu gizemi çözmede başarısız oluyor, ancak belki de siz bu istisnalar arasında yer alacaksınız.

İŞTE GEYİĞİN YERİ

Geyiği bulmakta zorlanıyorsanız, ipucu fotoğrafın sağ tarafında saklı. Dikkatinizi sağ üst köşedeki ağaçlara ve dal gibi görünen yapılara yoğunlaştırın. İyi bir gözlemci, ağaçların arasında kamufle olmuş geyiğin boynuzlarını ayırt edebilir. Görseldeki gizemi çözmenize yardımcı olmak için geyiğin yerini belirten bir daire eklenmiştir.

Bu görsel bulmaca, sadece zekanızı test etmekle kalmıyor, aynı zamanda gözlem yeteneğinizi ve detaylara olan dikkatinizi de geliştiriyor.