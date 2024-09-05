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Çalıntı araçtaki şüpheliler polislere ateş açtı: 2 yaralı

Konya’da, çalıntı hafif ticari araçtaki şüpheliler, polislerin “Dur” ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra, kavşakta aracı durduran polis ekiplerine ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından biri kolundan, diğeri ise bacağından yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 18:27 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 18:27
Çalıntı araçtaki şüpheliler polislere ateş açtı: 2 yaralı

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Konya'da durdurulan çalıntı hafif ticari araçtaki şüpheliler, polislere ateş açtı.

TRAFİKTE ÇALINTI ARACI FARK ETTİLER

Olay merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Devriye görevindeki Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'ne bağlı iki polis memuru, trafikte çalıntı olarak aranan 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari aracı fark etti.

POLİS MEMURLARINA ATEŞ AÇTILAR

Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Kavşakta aracı durduran polis evlerine, şüpheliler tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru kolundan, diğeri ise bacağından yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Şüpheliler aracı terk edip yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı polisler B.K. ile S.U. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için ekipler operasyon başlattı.

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