Zehir saçıyor: Bu balıkları sakın tüketmeyin

Balık Popülasyonu ve Çevre Dayanıklı Türler de Tehdit Altında

Bu yıl İzmir Körfezi'nde ölümlerin görüldüğü alanların genişlemesi, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Çevre kirliliğine oldukça dayanıklı olan kefal gibi türlerde dahi ölümler yaşanırken, levrek gibi tamamen etçil balıkların da etkilendiği bildirildi. Bu durum, İzmir Körfezi'ndeki balık popülasyonunun olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

Sonbahar Aylarında Durumun İyileşmesi Bekleniyor

Prof. Dr. Tanrıkul, sonbahar aylarında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte su altı yaşamının normale döneceğini tahmin ettiklerini belirtti. Ancak bu süreçte, körfezden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu: "Ölen balıklar taze dahi olsa tüketilmemesi gerekiyor. Balıkların üzerindeki mikrobiyolojik ve kimyasal yük çok fazla."