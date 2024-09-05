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Zehir saçıyor: Bu balıkları sakın tüketmeyin

İzmir Körfezi'nde çevre kirliliği ve artan deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle sahile vuran ölü balıklar endişe yaratıyor. Uzmanlar, özellikle İzmir Körfezi'nden tutulan sargoz, çipura, lidaki, isparoz, dil ve mırmır gibi balıkların tüketilmemesi gerektiğini belirterek, bu balıkların üzerindeki mikrobiyolojik ve kimyasal yükün yüksek olduğunu ve ciddi zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 22:44 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 22:44
Zehir saçıyor: Bu balıkları sakın tüketmeyin

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İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde görülen ölü balıklar ve kötü koku, halk arasında tedirginliğe yol açtı. İzmir Körfezi'nde kirlilik sorununun giderek arttığına dikkat çeken uzmanlar, bölgeden tutulan balıkların zehirlenmelere neden olabileceği konusunda uyarılar yapıyor. Özellikle dibe bağlı yaşayan balık türlerinde ölümler yaşanırken, halkın bu balıkları tüketmekten kaçınması gerektiği vurgulanıyor.

İzmir Körfezi'nde Ölü Balık Alarmı: Uzmanlardan Tüketmeme Uyarısı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sahile vuran ölü balıklar ve kötü koku sorunu üzerine bölgedeki kirliliğin giderilmesi amacıyla temizlik çalışmaları başlatıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, özellikle İzmir Körfezi'nden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti. İşte detaylar...

Balık Türlerine Dikkat: Zehirlenme Tehlikesi Var!

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri sonrasında, uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda tüketilmemesi gereken balık türleri sıralandı: sargoz, çipura, lidaki, isparoz, dil ve mırmır. Özellikle dibe bağlı yaşayan bu balıkların ölümleri, bölgedeki çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne seriyor. İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, kirlilik nedeniyle bu türlerin yüksek mikrobiyolojik ve kimyasal yüke sahip olduğunu belirterek, tüketilmeleri halinde ciddi zehirlenme vakalarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kirlilik Sorununun Temelleri ve Balık Ölümlerinin Nedenleri

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorunu, 1970'li yıllardan bu yana büyüyerek devam ediyor. Bu yıl ise deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, körfezdeki kirliliğin etkisi daha da belirgin hale geldi. Prof. Dr. Tanrıkul, küresel ısınmanın körfeze etkilerini şu şekilde açıkladı: "Sıcaklığın yükselmesi, balıkların çevresel etkenlere karşı toleransını düşürüyor. Sıcaklık artarken, oksijen miktarı azalıyor ve balıkların yaşam ortamı bozuluyor. Bu durum da ölümleri tetikliyor."

Balık Popülasyonu ve Çevre Dayanıklı Türler de Tehdit Altında

Bu yıl İzmir Körfezi'nde ölümlerin görüldüğü alanların genişlemesi, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Çevre kirliliğine oldukça dayanıklı olan kefal gibi türlerde dahi ölümler yaşanırken, levrek gibi tamamen etçil balıkların da etkilendiği bildirildi. Bu durum, İzmir Körfezi'ndeki balık popülasyonunun olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

Sonbahar Aylarında Durumun İyileşmesi Bekleniyor

Prof. Dr. Tanrıkul, sonbahar aylarında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte su altı yaşamının normale döneceğini tahmin ettiklerini belirtti. Ancak bu süreçte, körfezden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu: "Ölen balıklar taze dahi olsa tüketilmemesi gerekiyor. Balıkların üzerindeki mikrobiyolojik ve kimyasal yük çok fazla."

Amatör Balıkçılara Uyarı: Avlanma Yasak

Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, bölgede balık avlanmasının önüne geçmek için uyarı afişleri astı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle yapılan görüşmelerde burada balık tutmanın yasak olduğunun altını çizdi. "Vatandaşlarımız bilmedikleri yerlerden balık alıp tüketmesinler. Balık avlayarak hem kendi sağlıklarını hem de diğer insanların sağlıklarını riske atmasınlar," diyerek halkı uyardı.

İzmir Körfezi'nde Yaşanan Balık Ölümleri ve Kirlilik Sorunu Devam Ediyor

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kirlilik sorunu, deniz ekosisteminin sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Uzmanların uyarılarına kulak vermek ve körfezden avlanan balıkların tüketiminden kaçınmak, olası zehirlenme vakalarının önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

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