Zehir saçıyor: Bu balıkları sakın tüketmeyin

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde görülen ölü balıklar ve kötü koku, halk arasında tedirginliğe yol açtı. İzmir Körfezi'nde kirlilik sorununun giderek arttığına dikkat çeken uzmanlar, bölgeden tutulan balıkların zehirlenmelere neden olabileceği konusunda uyarılar yapıyor. Özellikle dibe bağlı yaşayan balık türlerinde ölümler yaşanırken, halkın bu balıkları tüketmekten kaçınması gerektiği vurgulanıyor.
İzmir Körfezi'nde Ölü Balık Alarmı: Uzmanlardan Tüketmeme Uyarısı!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sahile vuran ölü balıklar ve kötü koku sorunu üzerine bölgedeki kirliliğin giderilmesi amacıyla temizlik çalışmaları başlatıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, özellikle İzmir Körfezi'nden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti. İşte detaylar...
Balık Türlerine Dikkat: Zehirlenme Tehlikesi Var!
İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri sonrasında, uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda tüketilmemesi gereken balık türleri sıralandı: sargoz, çipura, lidaki, isparoz, dil ve mırmır. Özellikle dibe bağlı yaşayan bu balıkların ölümleri, bölgedeki çevre kirliliğinin boyutlarını gözler önüne seriyor. İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, kirlilik nedeniyle bu türlerin yüksek mikrobiyolojik ve kimyasal yüke sahip olduğunu belirterek, tüketilmeleri halinde ciddi zehirlenme vakalarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Kirlilik Sorununun Temelleri ve Balık Ölümlerinin Nedenleri
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorunu, 1970'li yıllardan bu yana büyüyerek devam ediyor. Bu yıl ise deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, körfezdeki kirliliğin etkisi daha da belirgin hale geldi. Prof. Dr. Tanrıkul, küresel ısınmanın körfeze etkilerini şu şekilde açıkladı: "Sıcaklığın yükselmesi, balıkların çevresel etkenlere karşı toleransını düşürüyor. Sıcaklık artarken, oksijen miktarı azalıyor ve balıkların yaşam ortamı bozuluyor. Bu durum da ölümleri tetikliyor."