Gençlere evlilik kredisi müjdesi! O iller yaşayanlar dikkat! İşte şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlere evlilik kredisi vereceğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon için başvuruları almaya başladıklarını açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye'de, her geçen yıl daha da düşen doğum oranları bu yıl nüfusun yenilenme eşiği olan 1.51'e gerileyerek büyük riski gözler önüne sererken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, en düşük doğum oranına sahip 3 ildeki gençlere evlilik desteği vermek harekete geçti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.
BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE ALINMAYA BAŞLANDI
Böylece daha önce deprem bölgesindeki gençlere sağlanan 150 bin liralık evlilik kredisi, artık Karabük, Bartın ve Zonguldak illerindeki gençlere de sağlanacak. Evlilik kredisi için başvurular, "www.aile.gov.tr" üzerinden 1 Eylül itibariyle alınmaya başladı.