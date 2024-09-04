Gençlere evlilik kredisi müjdesi! O iller yaşayanlar dikkat! İşte şartlar

1 Türkiye'de, her geçen yıl daha da düşen doğum oranları bu yıl nüfusun yenilenme eşiği olan 1.51'e gerileyerek büyük riski gözler önüne sererken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, en düşük doğum oranına sahip 3 ildeki gençlere evlilik desteği vermek harekete geçti.

2 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.