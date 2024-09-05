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Fethiye’de katliam gibi kaza! 6 araç birbirine girdi:1 ölü, 11 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İtfiaye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarırken, kazada yaralananlardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 23:55 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 00:03
Fethiye’de katliam gibi kaza! 6 araç birbirine girdi:1 ölü, 11 yaralı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Muğla'da zincirleme kaza:

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ

Kaza, Fethiye- Antalya kara yolu üzerinde, Esenköy mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine çarptı. Etraftaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Bazı yaralılar, kaza yapan araçlarda sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü H.İ.K (29), kaldırıldığı hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan A.D. (52) VE E.S.D.'nin (21) ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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