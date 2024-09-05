Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olaylar zinciri! 1 aile 2 skandal

Dedesinin evinde bulunan Sudenaz devlet korumasına alındı. ŞİDDET GÖREN ABLA SEDEF'İN İSE BABASINA TUZAK KURDU

Tüm bu gelişmelerin ardından, stüdyoda buz kestiren bir olay ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin büyük kızı Sedef, babasından hiç harçlık alamadı. Hatta şiddete uğradı. Bunun üzerine bir plan yaptı. 3 yıl içinde 2 milyon lira aldı Güzel bir kadının fotoğrafıyla "Eda" adına 'fake' hesap açtı. Babasına duygusal mesajlar attı. Baba Mehmet Kalabas, mesajlara inandı.

Baba Mehmet Kalabas ve Anne Hülya Kalabas



ANNE SESSİZ KALDI

Kısa süre içinde mesajları atan sözde sevgili (kızı) ile yazışmalarını aksatmadı. Her istediğinde para çıkardı. Böylece 3 yıl içinde sevgili sandığı kızına 2 milyon lira yolladı. Yine iddiaya göre bu kumpası bilen anne Hülya Ülgür Kalabas de olaya sessiz kaldı.

Sedef Kalabas Yayına canlı bağlantı ile katılan Sedef, annesi ile babasının yüzleşmesini sağladı. Babasına "Hem bana şiddet uyguladın, hem de annemi aldattın" diyerek çıkıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN