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Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olaylar zinciri! 1 aile 2 skandal

Çorum’da yaşayan bir aile içinde akıllara durgunluk veren olayların yaşandığı Atv'de yayımlanan Esra Erol'da programında ortaya çıktı. 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas evden kaçıp kayıplara karıştı. Dedesinin evinde bulunan Kalabas çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi. Sudenaz'ı alıkoyduğu iddia edilen İlhan Kütükçü ise canlı yayına bağlandı. Kütükçü'nün 12 yaşındaki çocuk ile sevgiliydik sözleri ise akıllara durgunluk verdi. Babasından şiddet gören ablası Sedef ise güzel bir kadının fotoğrafıyla “Eda” adına ‘fake’ hesap açtı. Babasına duygusal mesajlar attı. Sevgili rolü yapan genç kız böylece babasından 3 yıl içinde 2 milyon lira aldı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 08:41 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 08:55
Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olaylar zinciri! 1 aile 2 skandal

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Çorum'da yaşayan bir aile içinde akıllara durgunluk veren olayların yaşandığı Atv'de yayımlanan Esra Erol'da programında ortaya çıktı.

12 yaşındaki Sudenaz bulundu

İddiaya göre 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas adlı kız sırra kadem bastı.



SUDENAZ'I ESRA EROL BULDU
Ailesi onu atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında aramaya başladı. Sevgilisi olduğu iddia edilen küçük kız, dedesinin evinde bulunarak devlet korumasına alındı.

İlhan Kütükçü canlı yayında Sudenaz ile sevgili olduklarını açıkladı.İlhan Kütükçü canlı yayında Sudenaz ile sevgili olduklarını açıkladı.

SKANDAL SÖZLER
12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan Kütükçü ve Aslan Taş emniyete verilen ifadelerinin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalabas ise çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi. Sudenaz'ı alıkoyduğu iddia edilen İlhan Kütükçü ise canlı yayına bağlandı. Kütükçü'nün 12 yaşındaki çocuk ile sevgiliydik sözleri ise akıllara durgunluk verdi.

Dedesinin evinde bulunan Sudenaz devlet korumasına alındı.Dedesinin evinde bulunan Sudenaz devlet korumasına alındı.

ŞİDDET GÖREN ABLA SEDEF'İN İSE BABASINA TUZAK KURDU
Tüm bu gelişmelerin ardından, stüdyoda buz kestiren bir olay ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin büyük kızı Sedef, babasından hiç harçlık alamadı. Hatta şiddete uğradı. Bunun üzerine bir plan yaptı.

3 yıl içinde 2 milyon lira aldı

Güzel bir kadının fotoğrafıyla "Eda" adına 'fake' hesap açtı. Babasına duygusal mesajlar attı. Baba Mehmet Kalabas, mesajlara inandı.

Baba Mehmet Kalabas ve Anne Hülya KalabasBaba Mehmet Kalabas ve Anne Hülya Kalabas

ANNE SESSİZ KALDI
Kısa süre içinde mesajları atan sözde sevgili (kızı) ile yazışmalarını aksatmadı. Her istediğinde para çıkardı. Böylece 3 yıl içinde sevgili sandığı kızına 2 milyon lira yolladı. Yine iddiaya göre bu kumpası bilen anne Hülya Ülgür Kalabas de olaya sessiz kaldı.

Sedef KalabasSedef Kalabas

Yayına canlı bağlantı ile katılan Sedef, annesi ile babasının yüzleşmesini sağladı. Babasına "Hem bana şiddet uyguladın, hem de annemi aldattın" diyerek çıkıştı.

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