Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olaylar zinciri! 1 aile 2 skandal

Çorum'da yaşayan bir aile içinde akıllara durgunluk veren olayların yaşandığı Atv'de yayımlanan Esra Erol'da programında ortaya çıktı.
İddiaya göre 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas adlı kız sırra kadem bastı.
Çorum'da yaşayan bir aile içinde akıllara durgunluk veren olayların yaşandığı Atv'de yayımlanan Esra Erol'da programında ortaya çıktı.
İddiaya göre 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas adlı kız sırra kadem bastı.
SUDENAZ'I ESRA EROL BULDU
Ailesi onu atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında aramaya başladı. Sevgilisi olduğu iddia edilen küçük kız, dedesinin evinde bulunarak devlet korumasına alındı.
SKANDAL SÖZLER
12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan Kütükçü ve Aslan Taş emniyete verilen ifadelerinin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalabas ise çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi. Sudenaz'ı alıkoyduğu iddia edilen İlhan Kütükçü ise canlı yayına bağlandı. Kütükçü'nün 12 yaşındaki çocuk ile sevgiliydik sözleri ise akıllara durgunluk verdi.
ŞİDDET GÖREN ABLA SEDEF'İN İSE BABASINA TUZAK KURDU
Tüm bu gelişmelerin ardından, stüdyoda buz kestiren bir olay ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin büyük kızı Sedef, babasından hiç harçlık alamadı. Hatta şiddete uğradı. Bunun üzerine bir plan yaptı.
Güzel bir kadının fotoğrafıyla "Eda" adına 'fake' hesap açtı. Babasına duygusal mesajlar attı. Baba Mehmet Kalabas, mesajlara inandı.
ANNE SESSİZ KALDI
Kısa süre içinde mesajları atan sözde sevgili (kızı) ile yazışmalarını aksatmadı. Her istediğinde para çıkardı. Böylece 3 yıl içinde sevgili sandığı kızına 2 milyon lira yolladı. Yine iddiaya göre bu kumpası bilen anne Hülya Ülgür Kalabas de olaya sessiz kaldı.
Yayına canlı bağlantı ile katılan Sedef, annesi ile babasının yüzleşmesini sağladı. Babasına "Hem bana şiddet uyguladın, hem de annemi aldattın" diyerek çıkıştı.