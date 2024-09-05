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Akseki’de kaza üstüne kaza: 5 yaralı | Aynı yolda ikinci facia

Antalya’nın Akseki ilçesinde 4 araçlı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 22:21 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 22:46
Akseki’de kaza üstüne kaza: 5 yaralı | Aynı yolda ikinci facia

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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza!

KAZA ÜSTÜNE KAZA!

Akseki- Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde gerçekleşen kazada, seyir halindeki Halil İbrahim Y. idaresindeki 60 EY 996 plakalı araç, önünde seyreden Talhat C. idaresindeki 46 AGR 070 plakalı araca çarptı. Kazaya Levent K. idaresindeki 42 FK 672 plakalı araç ve Serdal K. yönetimindeki 06 GC 1944 plakalı araç da karıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü Halil İbrahim Y., araçtaki diğer 4 kişi ve Cemre Hatice A. Hafif yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlıklı ekipleri, trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Aynı bölgede gerçekleşen ikinci bir diğer kazada, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle Mehmet A. idaresindeki RA DA 1003 plakalı sürçünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kazada yaralanan Döndü A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgedeki kazalar nedeniyle ekipler yaklaşık 3 saat kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.

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