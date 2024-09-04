TÜİK açıkladı! Türkiye’de kadınlar mı erkekler mi daha uzun yaşıyor? İşte en uzun yaşayan il

Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı. TÜİK'e göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı. TÜİK'e göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.
Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? İşte Türkiye'de yaşam süresi en uzun olan şehirler...
1- TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5
2 - MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
3- MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
4- GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
5- GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
6- TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
7- ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
8- RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
9- ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
10- ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4