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TÜİK açıkladı! Türkiye'de kadınlar mı erkekler mi daha uzun yaşıyor? İşte en uzun yaşayan il

TÜİK, illerin yaşam süresi hakkında yeni bir veri açıkladı. Yapılan araştırmada kadın ve erkeklerin yaşam süreleri illere göre sıralanırken Türkiye’de yaşayan erkeklerin yaşam süresi 73.7 yıl olurken kadınlarda ise bu süre ortalama 79.4 yıl oldu.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 10:22 Güncelleme 04 Eylül 2024, 10:30
TÜİK açıkladı! Türkiye’de kadınlar mı erkekler mi daha uzun yaşıyor? İşte en uzun yaşayan il

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Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı. TÜİK'e göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.

Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? İşte Türkiye'de yaşam süresi en uzun olan şehirler...


1- TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

2 - MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

3- MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

4- GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

5- GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

6- TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

7- ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

8- RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

9- ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

10- ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

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