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Kuşadası’nda panik anları! Park halindeki cipten önce dumanlar sonra alevler yükseldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde park halindeki İstanbul plakalı cip bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen cip kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 17:28 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 17:28
Kuşadası’nda panik anları! Park halindeki cipten önce dumanlar sonra alevler yükseldi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Candan Tarhan Bulvarı'ndaki 34 GN 230 plakalı cipin motor kısmından dumanlar yükseldi. Cip bir süre sonra alev aldı.

Yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi.

Park halindeki cip alev aldıPark halindeki cip alev aldı


KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Park halindeki cip alev aldıPark halindeki cip alev aldı

Maddi hasarın oluştuğu lüks cip, yangında kullanılamaz hale geldi.

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