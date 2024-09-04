Kuşadası’nda panik anları! Park halindeki cipten önce dumanlar sonra alevler yükseldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Candan Tarhan Bulvarı'ndaki 34 GN 230 plakalı cipin motor kısmından dumanlar yükseldi. Cip bir süre sonra alev aldı.
Yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Candan Tarhan Bulvarı'ndaki 34 GN 230 plakalı cipin motor kısmından dumanlar yükseldi. Cip bir süre sonra alev aldı.
Yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu lüks cip, yangında kullanılamaz hale geldi.