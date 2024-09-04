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Mardin’de korkunç kaza: 7 kişi yaralandı

Mardin’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 17:58 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 18:35
Mardin’de korkunç kaza: 7 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Olay İstasyon Mahallesi'nde eski tren yolu kavşağında meydana geldi. Sürücülerin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlardaki Adam K. (33), Adnan K. (56), Ali İhsan D. (19), Rojarya D. (6), Sevda Ö. (25), Emine D. (25) ve Muhammed D. (23) yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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