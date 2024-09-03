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Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı | Şoför dehşet anlarını anlattı: Herkesi kurtarmak için aracı şarampole...

Sivas’ta yolcu otobüsü yol kenarına devrildi. Kazada çok kişi yaralandı. Yaralılar yakın hastanelere sevk edilirken, olay sonrası açıklamada bulunan otobüs sürücüsü “Yolcuların ve kendi canımı kurtarmak için aracı şarampole yatırmak zorunda kaldım” dedi.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 00:53 Güncelleme 04 Eylül 2024, 00:53
Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı | Şoför dehşet anlarını anlattı: Herkesi kurtarmak için aracı şarampole...

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 24 kişi yaralandı. Sürücü, "Yolcuların ve kendi canımı kurtarmak için aracı şarampole yatırmak zorunda kaldım" dedi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemrelü mevkisinde, Ankara'dan Van'a gitmekte olan Yeşil Erciş Seyahat'e ait 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

24 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

SÜRÜCÜ YOLCULARIN HAYATINI KURTARDI

Kazanın ardından konuşan otobüs şoförü, "Yol çalışmasından dolayı yol tek yönlü olarak araç trafiğine açıktı. Keskin virajda karşımdan da bir otobüs geliyordu. Sollamaya çıktı. Kafa kafaya gelince canımızı kurtarmak için aracı şarampole attım. Ben yolcuların ve kendi camını kurtarmak için mecbur kalarak bu kazayı yaptım. Şükürler olsun ölen olmadı. Kazaya sebep olan otobüs durmayarak devam etti. Yetkili arkadaşlara da şikayette bulunduk. O sürücünün bulunmasını istiyoruz" dedi.

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