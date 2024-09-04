Müge Anlı’da üfürükçü ile aşk yaşayan kadından cinayet itirafı: ’Sevgilim kocamı bir tas çorba ile öldürdü’

Müge Anlı'da yeni sezon yine sansasyonel başladı. Vefat eden Mehmet Yörük'ün oğlu, babasının ölümünden annesinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mustafa isimli kişinin sebep olduğunu öne sürerek programa başvurdu. Sezonun ikinci bölümüyle dün ekranda yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümüyle ilgili ilk itiraf geldi. Yörük'ün eşi Sebile Hanım, Mustafa'nın kendisini fotoğraflarıyla tehdit ettiğini ve eşini içirdiği çorba ile öldürdüğünü itiraf etti.

OĞLU SUÇLADI

Oğlunun ifadesine göre, Yörük üçüncü kase çorbayı içtikten sonra ağzından ve burnundan kan gelerek yere yığıldı. Sebile Hanım, "Mustafa, ambulansa haber verme dedi. Akşam olunca aradı ambulansı. Bana hastanede de iyileşemez dedi. Ne var içinde bilmiyorum" dedi.