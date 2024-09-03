28 ile sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor gök gürültülü...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle uyarıda bulundu. Özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise Ege ve Akdeniz'de birkaç derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği açıklandı.

🌧️ Son Dakika: Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Sağanak Yağışlar Geliyor! 🌧️ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizde hava durumu değişiyor! Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 💧