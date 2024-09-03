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28 ile sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor gök gürültülü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar düşüyor ve sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Vatandaşların ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 22:11 Güncelleme 03 Eylül 2024, 22:11
28 ile sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor gök gürültülü...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle uyarıda bulundu. Özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise Ege ve Akdeniz'de birkaç derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği açıklandı.

🌧️ Son Dakika: Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Sağanak Yağışlar Geliyor! 🌧️

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizde hava durumu değişiyor! Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 💧

🌦️ Yağış Uyarısı! 🌦️
Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. ⚠️

🌡️ Hava Sıcaklığı: Ege ve Akdeniz'de Düşüş! 🌡️
Hava sıcaklıklarının Ege ve Akdeniz bölgelerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. 🌬️

🌀 Rüzgar: Kuzeyli ve Güneyli Yönlerden! 🌀
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. 🌪️

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