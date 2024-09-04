Aniden soğuyan 3 burç belli oldu: Birden terk edip gidiyorlar

Bazı burçların aşktan vazgeçmeye diğerlerinden daha yatkın olduğu biliniyor. Özellikle bazı burçlar, ilişkilerde hızla soğuma eğilimindedir. Peki, hangi burçlar ilişkide hızla soğur? İşte aşkta çabuk soğuyan o 3 burç ve uzman yorumlarıyla analizleri...

İkizler burcu, hızlı zekası, çekiciliği ve uyum sağlama yeteneğiyle tanınır. Ancak, çift karakterli doğaları onları ilişkilerde kolayca sıkılmaya veya huzursuz olmaya yatkın kılar. New York merkezli astrolog Dr. Susan Miller 'a göre, İkizler burçları için zihinsel uyarım ve çeşitlilik oldukça önemlidir. Eğer bir ilişki onlara yeterince yenilik ve heyecan sunmuyorsa, kısa sürede ilgilerini kaybedebilirler. "İkizler, bir ilişkide aynı konfor alanında sıkışıp kaldıklarını hissederlerse, hızla başka alanlara yönelebilirler," diyor Dr. Miller.

♐ Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay burcu, özgürlüğe ve maceraya olan düşkünlüğü ile bilinen bir ateş burcudur. İlk başlarda son derece tutkulu ve coşkulu olabilseler de, ilişkilerinde partnerlerini çok yapışkan veya kontrolcü bulurlarsa kendilerini boğulmuş hissedebilirler. Los Angeles merkezli astrolog Jessica Adams'a göre, Yay burçları spontane ve keşfetme isteği ile doludur. "Yay burçları, monoton veya öngörülebilir bir ilişki ile karşı karşıya kaldıklarında hızla sıkılabilir ve kaçmak isteyebilirler," diyor Adams. Bu nedenle, bir Yay ile birlikteyseniz, ilişkinizin sürekli yenilik ve heyecan içermesi gerektiğini unutmayın.