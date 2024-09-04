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Sultangazi’de takip ettikleri kuyumcuyu vurdular: 1 kilo altını alıp kaçtılar

Sultangazi’de kuyumcu M.M., evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırganlar yaklaşık 1 kilo altınla olay yerinden kaçtı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 00:36 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 01:10
Sultangazi’de takip ettikleri kuyumcuyu vurdular: 1 kilo altını alıp kaçtılar

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İstanbul Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 38 yaşındaki M.M, dükkanını kapattıktan sonra evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

1 KİLO ALTINI ALIP KAÇTILAR

Edinilen bilgilere göre, saldırganlar M.M'yi vurduktan sonra, içinde yaklaşık 1 kilo altın olduğu tahmin edilen çantasının olarak olay yerinden kaçtı.

KUYUMCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kuyumcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın ardından hızla kaçan iki zanlıyı ortaya koydu. Polisler şüphelilerin kimliklerinin tespit etmek için çalışma başlattı.

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