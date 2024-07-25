Bu burçlar evlilikte asla yapamıyor! En çok boşanan burçlar belli oldu! İşte o şanssızlar...

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Lauren Ash'ın YourTango'daki makalesinde belirttiği bu burçlar, doğaları gereği evliliklerinde daha fazla zorluk yaşayabilmektedirler. Ancak, her bireyin ilişkisi farklıdır ve başarılı bir evlilik için karşılıklı anlayış, iletişim ve çaba gereklidir...

Yay: Yay burcu insanları, bağımsızlık ve özgürlük arayışlarıyla bilinirler. Lauren Ash, Yay burcunun bağlanma korkusu ve sürekli macera arayışı nedeniyle evlilikte uzun süreli bağlılıkta zorlandığını belirtiyor. Yay burçları, evliliklerinde özgürlüklerini kaybettiklerinde veya tatminsizlik yaşadıklarında boşanma yoluna gidebilirler.