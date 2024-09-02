Sakarya’da kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 4’ü ağır 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Olay Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 54 AAL 956 plakalı Toyota marka otomobil ile S.Ş. idaresindeki 59 AEB 681 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Araçların adeta hurdaya döndüğü kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği kazada yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi.

KAZA SEBEBİ YOL 2 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat kapalı kalan trafik araçların yoldan kaldırılması ve temizlik işlemleri sonrasında normal seyrine döndü. Ayrıca, kazaya karışan otomobillerin birinde bulunan 4 kişinin Hendek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu ve vardiyaya gittikleri öğrenildi.