7 yaşındaki Miray Arslan nasıl öldü? Miray Arslan’a çarpan öğretmen kimdir, tutuklandı mı? ’Kafasından ve ayağından...’

Ordu'da bir ilkokulun bahçesinde meydana gelen kaza, tüm şehri yasa boğdu. Okulda görevli bir öğretmenin kullandığı otomobil, bahçeye giriş yaptığı sırada 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarptı.
Ordu'da bir ilkokulun bahçesinde meydana gelen kaza, tüm şehri yasa boğdu. Okulda görevli bir öğretmenin kullandığı otomobil, bahçeye giriş yaptığı sırada 7 yaşındaki Miray Arslan'a çarptı.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Kahreden olay, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miray Arslan, okulun demir kapısının önünde oynadığı esnada, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni B.K., cipi ile okulun bahçesine girmek istedi.
Okulun bahçe kapısının açılmasının ardından cipi ile hareket eden öğretmen B.K., okul bahçesinde oynayan Miray Arslan'ı fark edemeyerek çiğnedi.
Hastanede hayatını kaybetti Cipin altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"ÇOCUĞUN KAFASINDAN VE AYAĞINDAN GEÇTİ"
Miray Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olan Miray'ın, ilk kez okula geldiği öğrenilirken, sürücü B.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayı gören mahalle sakini Rabia Doruk, "Okula girerken çocuğun kafasından ve ayağından geçti. Çocuk okula yeni başlamış, annesi de buradaymış. Ben korktum, elim ayağım titredi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.