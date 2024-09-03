7 yaşındaki Miray Arslan nasıl öldü? Miray Arslan’a çarpan öğretmen kimdir, tutuklandı mı? ’Kafasından ve ayağından...’

Hastanede hayatını kaybetti Cipin altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ÇOCUĞUN KAFASINDAN VE AYAĞINDAN GEÇTİ"

Miray Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olan Miray'ın, ilk kez okula geldiği öğrenilirken, sürücü B.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.