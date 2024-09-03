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Sıla Doğu paylaşıp sildi! Dilan Polat lüks villasına döndü

Tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan Polat, aşırı harcamalarını sergilediği dönemde sık sık paylaşım yaptığı villasına döndü. Kardeşi Sıla Doğu, villada çekilen bir fotoğrafı paylaşıp sildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
Sıla Doğu paylaşıp sildi! Dilan Polat lüks villasına döndü

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen ve 9.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan Polat'ın, 'sosyal medya fenomenliği' döneminde sık sık paylaştığı lüks villasına döndüğü belirtildi.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, önceki gün Dilan Polat'ın 'şaşalı' günlerinin geçtiği villada çektirdikleri fotoğrafı paylaşıp hemen sildi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki davada, çiftin malvarlıklarına el konduğu açıklanmıştı. Ancak lüks villanın bu kararın dışında kaldığı ortaya çıktı. Tahliye olduktan sonra kardeşi Sıla Doğu'nun evinde kalmaya başlayan Dilan Polat, evine dönme kararı aldı. Silinen karede, Dilan Polat'ın oldukça kilo verdiği görüldü.

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