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İzmir'de korku dolu anlar! Gasp, soygun, cinayet...

Bülent Şengün bir taksiciyi öldürdü. Daha sonra bir markete girdi. İlayda Algar’ı vurarak ağır yaraladı. Ardından ATM’den para çeken bir kişiyi de katletti. Katil zanlısı tutuklandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
İzmir’de korku dolu anlar! Gasp, soygun, cinayet...

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İzmir'de önceki gece korku dolu saatler yaşandı. Bülent Şengün, önce taksi şoförü Arif Karabacak'ı tarlada gasp edip öldürdü. Şengün, takside bulunan paraları alarak olay yerinden ayrıldı. Daha sonra yola çıktı.

Bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari aracı gasbetti. Yetmedi, soygun yapmak için bir markete girdi. Marketi soymak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki İlayda Algar'ı da tabancayla vurup yaraladı. Ardından bir ATM'den para çeken vatandaşı gasp edip öldürdü. Ardından kaçtı. Bu arada sağlık ekipleri, yaralı Algar'ı hastaneye kaldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için yoğun çalışma başlattı.

'MADDE KULANIYORMUŞ'
Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, katil zanlısının üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

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