Çorum’da bir şahıs eşiyle görüşebilmek için kendisini eve kilitledi

Çorum'da P.G., kısa bir süre önce evden ayrıldı. Buna üzülen A.R. eşini her yerde aradı. Ama hiç sonuç alamadı. Sinir krizleri geçiren A.R. evine ve aracına litrelerce benzin dökerek düzenek kurdu. A. R. aracının üzerine taleplerini belirten bir not bıraktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

EŞİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM

A.R. bıraktığı notta "Eşim, konuk evinde mi, yoksa başka yerde mi? Son defa eşimle telefonda görüşmek istiyorum. Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Ayrıca 35+1/ litre benzin bidonlarda 45 litre, evin içinde yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğalgaz, ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğalgazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçururum. Müdahaleye kalkışmayın. Ben kararımı kesin verdim. İdam mahkumunun son dileği olarak kabul edin. Belki vicdanı sızlar, insafa gelir de evine döner" sözlerini paylaştı. Bunu gören ekipler psikolog getirip A.R'yi bir saatte ikna etmeyi başardı.