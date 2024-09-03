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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası Salim Güran tutuklandı! Kan örnekleri eşleşti

Diyarbakır’da 13 gündür kayıp olan Narin Güran’ın amcası ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘kasten adam öldürme’den tutuklandı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası Salim Güran tutuklandı! Kan örnekleri eşleşti

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21 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Narin Güran'dan 13 gündür haber alınamıyordu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in amcası, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Hakim önüne çıkarılan amca S.G., tutuklandı. Amcanın tutuklanma sebebinin ise "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve"kasten adam öldürme" olduğu ortaya çıktı.

HIZLA KÖYDEN AYRILMIŞ
Amca Güran'ın Narin Güran'ın kaybolmasının ardından telefonunun bir saat boyunca kapalı olduğu saptandı.Ayrıca amca S.G.'nin, yeğeni Narin Güran'ın en son arkadaşlarıyla görüldüğü zamandan 15 dakika sonra hızlı bir şekilde köyden ayrıldığı da tespit edildi. Amca S.G.'nin aracının şoför koltuğundan alınan DNA örnekleri, Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı ve örnekler eşleşti.

KAN ÖRNEĞİ UYUŞTU
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dağ taş aranıyor ama maalesef bulunamadı. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki DNA örneğiyle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni Narin'in canlı bulunması" dedi.

KADERE BAK
Ağrı'da 2020'de kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yargılanan 7 sanıktan amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diyarbakırda kaybolan Narinin gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunçtan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleştiDiyarbakırda kaybolan Narinin gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunçtan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti
Diyarbakır'da kaybolan Narin'in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunç'tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti

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