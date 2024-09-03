Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası Salim Güran tutuklandı! Kan örnekleri eşleşti

21 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Narin Güran'dan 13 gündür haber alınamıyordu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in amcası, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Hakim önüne çıkarılan amca S.G., tutuklandı. Amcanın tutuklanma sebebinin ise "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve"kasten adam öldürme" olduğu ortaya çıktı.

HIZLA KÖYDEN AYRILMIŞ

Amca Güran'ın Narin Güran'ın kaybolmasının ardından telefonunun bir saat boyunca kapalı olduğu saptandı.Ayrıca amca S.G.'nin, yeğeni Narin Güran'ın en son arkadaşlarıyla görüldüğü zamandan 15 dakika sonra hızlı bir şekilde köyden ayrıldığı da tespit edildi. Amca S.G.'nin aracının şoför koltuğundan alınan DNA örnekleri, Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı ve örnekler eşleşti.



KAN ÖRNEĞİ UYUŞTU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dağ taş aranıyor ama maalesef bulunamadı. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki DNA örneğiyle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni Narin'in canlı bulunması" dedi.

KADERE BAK

Ağrı'da 2020'de kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yargılanan 7 sanıktan amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.