Zonguldak’ta otobüsle tomruk yüklü kamyon çarpıştı! 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Bu arada otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlilerine teslim edildi.

Öte yandan kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

OTOBÜS VE KAMYON ŞOFÖRLERİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 YOLCUMUZ İSE YARALANDI

Zonguldak Valiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Zonguldak-Karabük Yolu'nun 5. kilometresinde meydana gelen ve hepimizi derinden üzen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü virajda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Maalesef, kazada otobüs ve kamyon şoförleri hayatını kaybetti, 24 yolcumuz ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızdan 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor." ifadelerine yer verildi.