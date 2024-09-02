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İstanbul Beyoğlu'nda yol çöktü! Şoför son anda kurtuldu! Yaya ve araç trafiğine kapatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda belediye aracının geçtiği sırada yol ortasında 3 metrelik bir çökme meydana geldi. Çöken alanın etrafı bariyerlerle çevrildi. Yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 16:08 Güncelleme 02 Eylül 2024, 16:23
İstanbul Beyoğlu’nda yol çöktü! Şoför son anda kurtuldu! Yaya ve araç trafiğine kapatıldı

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Beyoğlu'nda belediye aracının geçtiği sırada yol çöktü. Yaklaşık 3 metrelik çöküntü nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.

Olay, Tomtom Mahallesi Kaymakam Reşat Bey Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Beyoğlu'nda yol çöktü

Edinilen bilgiye göre, sokaktan belediye kanal aracının geçtiği sırada yolda çökme yaşandı.

ŞOFÖR SON ANDA KURTULDU

Şoför yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu Belediyesi ekipleri geldi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Çöken alanın etrafı bariyerlerle çevrildi. Yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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