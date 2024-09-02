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TEM Otoyolu 5. Levent istikametinde kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu 5. Levent istikametinde trafiği kilitleyen bir kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyreden sürücüler zor anlar yaşadı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 08:39 Güncelleme 02 Eylül 2024, 08:42
TEM Otoyolu 5. Levent istikametinde kaza! Trafik durma noktasına geldi

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TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikameti 5. Levent civarlarında sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

5. Levent mevkiinde meydana gelen bu kaza trafiği de büyük oranda etkiledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Birçok kişi mesaisine geç kaldı.

Sosyal medya platformu X'te kazaya ilişkin "TEM Metris sapağından itibaren kaza noktası 5.Levent'e kadar trafik hala kilit ve araçlar alınmadı. Ana yol dışında Cebeci Tüneli, Hekimsuyu Caddesi gibi ana yola katılımlar da etkili trafik var" yorumları yapıldı.


İşte yol durumu;

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