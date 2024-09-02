



TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ



5. Levent mevkiinde meydana gelen bu kaza trafiği de büyük oranda etkiledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Birçok kişi mesaisine geç kaldı.



Sosyal medya platformu X'te kazaya ilişkin "TEM Metris sapağından itibaren kaza noktası 5.Levent'e kadar trafik hala kilit ve araçlar alınmadı. Ana yol dışında Cebeci Tüneli, Hekimsuyu Caddesi gibi ana yola katılımlar da etkili trafik var" yorumları yapıldı.





İşte yol durumu;



