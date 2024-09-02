İzmir’de korkunç olay! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü! 16 yaşındaki İlayda Aygar ağır yaralı

Gasp edilip öldürülen Arif Karabacak Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Aygar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kızın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Koordineli bir şekilde hareket eden ekipler, olası bir duruma karşı güvenlik amacıyla çelik yelek taktığı öğrenildi. Gümüldür'e kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN