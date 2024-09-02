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İzmir’de korkunç olay! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü! 16 yaşındaki İlayda Aygar ağır yaralı

İzmir’de dün gece korkunç bir olay yaşandı. Bülent Şengün isimli bir şahıs önce gasbettiği taksici Arif Karabacak’ı öldürdü. Sonra yoldan geçen bir başka aracı gasbetti. Yetmedi soygun için bir markete girdi. Markette bulunan 16 yaşındaki İlayda Aygar’ı ağır yaraladı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 09:10 Güncelleme 02 Eylül 2024, 09:18
İzmir’de korkunç olay! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü! 16 yaşındaki İlayda Aygar ağır yaralı

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İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçesinde taksi şoförü Arif Karabacak'ı gasbettikten sonra tabanca ile öldüren Bülent Şengün, daha sonra yoldan geçen hafif ticari aracı gasbetti.

Bülent ŞengünBülent Şengün

Hafif ticari araç ile Torbalı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden Bülent Şengün, soygun yapmak için bir markete girdi. Marketi soymak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki İlayda Aygar'ı da 3 el ateş ederek vurdu.

Bülent ŞengünBülent Şengün

Aygar ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan Şengün bu kez tabanca ile ATM'den para çeken Engin K.'yı gasbettikten sonra tabanca ile vurarak öldürdü. Şengün, hafif ticari araç ile Gümüldür'e gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de 2 noktada çifte cinayet

Gasp edilip öldürülen Arif KarabacakGasp edilip öldürülen Arif Karabacak

Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Aygar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kızın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Koordineli bir şekilde hareket eden ekipler, olası bir duruma karşı güvenlik amacıyla çelik yelek taktığı öğrenildi. Gümüldür'e kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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