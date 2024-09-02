2 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU: Kuvvetli yağış uyarısı geldi! İstanbul, Ankara, Bolu, Antalya’da bugün hava nasıl olacak?

İL İL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE 20°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL 22°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ 18°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ 22°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Manisa ile Kütahya ve İzmir'in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR 22°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve kuzey kesimleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA 22°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA 17°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ADANA 23°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 23°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 23°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA 14°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA 18°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI 16°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 16°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. BOLU 16°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 22°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP 22°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 20°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 20°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN 18°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 23°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 24°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 13°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KARS 10°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA 17°C, 33°C Az bulutlu VAN 15°C, 28°C Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP 20°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT 24°C, 36°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA 22°C, 34°C Az bulutlu ve açık DENİZLERDE HAVA Fırtına beklenmiyor.