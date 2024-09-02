SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

2 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU: Kuvvetli yağış uyarısı geldi! İstanbul, Ankara, Bolu, Antalya'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 6 il için yağış uyarısı geldi. İstanbul'ın da dahil olduğu illerdeki vatandaşlardan sel ve su baskını için dikkatli olunması istendi. Peki, İstanbul, Ankara, Bolu, Antalya'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 08:07 Güncelleme 02 Eylül 2024, 08:07
2 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU: Kuvvetli yağış uyarısı geldi! İstanbul, Ankara, Bolu, Antalya’da bugün hava nasıl olacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerini parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekliyor. Marmara Bölgesi başta olmak üzere, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması ve özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayanların yağışa karşı tedbirli davranması önem taşıyor.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

6 İL İÇİN SARI KOD

MGM tarafındna bugün için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İL İL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Manisa ile Kütahya ve İzmir'in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve kuzey kesimleri yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 23°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu

VAN 15°C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli enerjide ’Albayrak’ atılım! Hedef günde 100 bin varil... Yeni petrol kuyuları için çalışmalar başladı | İşte keşiflerin arka planı
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
AK Parti’de değişim için geri sayım! Kongre takvimi başlıyor... Gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da
İstanbul güne yağışla başladı! Meteoroloji’den Marmara’ya uyarı... | Bölge bölge hava durumu
İstanbul’un arkasında devlet var! TOKİ megakenti depreme hazırlıyor... Kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşanlar duacı
Netanyahu’nun sonu geliyor! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali
Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu
Özel okullar fiyatları iyice abarttı: Bir tişörte 2 bin 500 lira istediler! Veliler tepki gösterdi
Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor’u Süper Lig’de 2-0 yenerek puanını 9’a yükseltti
Acı haberi Nuri Alço duyurdu! Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba hayatını kaybetti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatılmıştır
Kim Milyoner Olmak İster’de saç baş yoldurtan anlar! Yarışmacı var olmayan dağı seçince herkes şaşkına döndü
Netflix skandalına Türkiye’den peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir
Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig’de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
SON DAKİKA