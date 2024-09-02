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Narin'in amcası Salim Güran kimdir, kaç yaşında? Salim Güran ne iş yapıyor? Kayıp Narin olayında amcanın DNA'sı...

Küçük Narin Güran'ın ortadan kayboluşu Türkiye'yi derinden sarstı. Günlerdir devam eden arama çalışmalarından henüz olumlu bir sonuç çıkmazken, gözler şimdi de gözaltına alınan amca Salim Güran'a çevrildi. Peki, Narin'in amcası Salim Güran kimdir, kaç yaşında? Salim Güran ne iş yapıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 16:20 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:04
Narin’in amcası Salim Güran kimdir, kaç yaşında? Salim Güran ne iş yapıyor? Kayıp Narin olayında amcanın DNA’sı...

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Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında kolundaki diş izlerinden şüphenilen ağabeyi önce gözaltına alınmış daha sonra DNA'lar uyuşmayınca serbest bırakılmıştı.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Narin'i arama çalışmaları devam ederken amca Sami Güran aile bireylerinin alındığı çapraz sorgu sonrası gözaltına alındı. Amca Sami Güran'ın şoför koltuğundan alınan DNA örnekleri ile Narin'in kıyafet ve battaniyesinden alınan örnekler eşleşti.

Salim Güran Kimdir?

Sabah'ta yer alan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Salim Güran Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olarak görev yapmaktadır.

TELEFONUNDAKİ MESAJ VE ARAMALARI YOK ETMİŞ

İddialara göre amca Sami Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı. Sami Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı öne sürüldü.

NARİN KAYBOLDUKTAN 15 DAKİKA SONRA…

Öte yandan Sami Güran'ın Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılması ve 1 saat boyunca telefonunun kapalı olması dikkat çekti.

'ŞU AN HEPİMİZ DEVLETİN SÖYLEYECEĞİ KELİMEYE BAKIYORUZ'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın (8) babası Arif Güran, kızı ile ilgili şu ana kadar ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını belirterek, "Herhangi bir şey söyleyemeyiz. Bugün valilik dese anne, baba, amca, dayı gözaltına alınmış; oğrudur. Baba burada, anne evde. İfadeye herkes gidiyor, ben bile gitmişim. Eşim gitmiş, oğlum gitmiş. Bizim köylülerimiz gitmiş. Bu yalan haberlerle artık yemin ederim, kızımızın acısını yaşayamıyoruz. Bizi eziyorlar. Bu sosyal medyada olan bu küfürler ayıptır. Kızımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kameraya, ona, şuna buna meraklı insanlar değiliz. Valiliğin, İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya yalan diyebilir miyim? Ben kimim, bu devletten büyük müyüm? Şu an hepimiz devletin söyleyeceği kelimeye bakıyoruz. Başka bir şey yok. Sonunda devlet bize bir şey diyecek. Hak yerini bulsun. Allah bırakmasın. Bize bu acıyı yaşattılar. Şu an hiçbir şey yok, olsa sizinle paylaşırım. Komutanlarımın ağzına bakıyorum. 'Şu an süreç devam ediyor. Sabredeceksin' diyorlar. Ben de namazımı kılıp, Allah'ıma şükrediyorum, sabrediyorum" dedi.

MAHALLELİ DİKEN ÜSTÜNDE

Öte yandan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken mahallede birçok aile evlerine güvenlik kamerası takmaya başladı.

Narin'in kaybolmasının ardından mahalleli evine kamera takmaya başladı

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Narin'i arama çalışmalarının 12. gününde çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

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