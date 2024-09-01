İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü vatandaş mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından İstanbul 'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

ANADOLU YAKASI SELE TESLİM

Anadolu Yakası'nda bulunan Tuzla ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere etkili olan yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi.