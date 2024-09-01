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İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü vatandaş mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve Valiliğin peş peşe uyarısının ardından başlayan kuvvetli yağış etkili oldu. Bazı mahallelerde yollar sular altında kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 15:30 Güncelleme 01 Eylül 2024, 16:03
İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü vatandaş mahsur kaldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.

ANADOLU YAKASI SELE TESLİM
Anadolu Yakası'nda bulunan Tuzla ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere etkili olan yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Bazı mahallelerde yollar sular altında kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI
Bazı araçların ise göle dönen yollarda mahsur kaldığı görüldü.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVRUPA YAKASI'NDA DA DURUM AYNI
Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

SULAR ALTINDA KALMIŞTI
Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, daha sonra trafiğe açıldı.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor.

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