SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Afyonkarahisar'da düğünde dehşet! 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu

Afyonkarahisar'da bir sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu 7 yaşındaki bir çocuk karnından vuruldu. Ateş açan şahıs gözaltına alınırken 7 yaşındaki küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 16:53 Güncelleme 01 Eylül 2024, 17:08
Afyonkarahisar’da düğünde dehşet! 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Afyonkarahisar'da sünnet düğünü sırasında tüfekle rastgele açılan ateş sonucu karnından vurulan E.K. (7) tedaviye alındı. Ateş açan kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Sülümenli beldesinde yapılan sünnet düğününde meydana geldi. Düğün sırasında oynamak için bahçeye çıkan E.K. karnına isabet eden saçmayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K., götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı.

Ekipler tarafından E.K.'yi yaralayan kişinin tüfekle rastgele ateş açan H.B.Ö. (36) olduğu tespit edildi. H.B.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
AK Parti’den Netflix’in skandal dizisine sert tepki: Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz
Narin Güran bulundu mu? Narin Güran’ın amcası Sami Güran’dan telefon temizliği! Köyün 2 kilometre uzağındaki sulama kanalı...
Meteoroloji, AFAD, Valilik peş peşe uyarmıştı! İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Açıklama geldi: O saatten itibaren etkisini artıracak
19 terörist etkisiz hale getirildi: Hainlerin nefeslerini keseceğiz
KPSS sınavı öncesi adayların piercing ve küpeleri başlarına dert oldu! Pense ile çıkardılar
Transferine bir telefon yetti! Galatasaray’ı hüsrana uğratan Mario Hermoso süreci
ABD’de fahiş fiyat krizi: Kamala Harris ile süpermarketler birbirine girdi! Yeni başkanı enflasyon mu belirleyecek?
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | İstanbul Valiliği soruşturma başlattı
SSK ve BAĞ-KURLUYA %14.52 ZAM | Yeni tahmin geldi hesaplama değişti! Kim ne kadar alacak? Ocakta zamlı maaşlar...
5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olanlara son uyarı! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: İsimlerini kamuoyu ile paylaşacağız
Gazze’de altı esir daha ölü bulundu! Hamas yetkilisi Netanyahu ve Biden’ı sorumlu tuttu! İsrail’de eylem çağrısı: Ülke titreyecek
MEMURA ÇİFT HANELİ ZAM! Memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni tahmin geldi! İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması
Cenin’de siyonist kuşatma! İsrail güçleri yolları ve altyapıyı yıktı: Filistinlilerin suya erişimi yok
Spor yazarları Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: VAR neden devreye girmez
SON DAKİKA