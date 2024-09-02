Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme! Siber ekip devrede

Türkiye 21 Ağustos'tan bu yana Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor.
Türkiye 21 Ağustos'tan bu yana Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor.
Kur'an kursundan dönerken sırra kadem basan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13. Gününde.
Binlerce kilometrelik alan Narin'i bulmak için didik didik aranırken dün komandolar araziye inip tüm bez ve kıyafet parçalarını delil olarak toplayıp Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Ekipler Narin'in ailesinin köyünden 2 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında aramalarını yoğunlaştırdı.
GÖZALTINDAKİ AMCA AVUKATLARINI İSTEDİ
Öte yandan Narin'in battaniyesi ve kıyafetlerinde DNA'sı bulunduğu için gözaltına alınan amca Sami Güran'ın ifade vermeden önce avukatlarını istediği ortaya çıktı.
Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan Tavşantepe Köyü Muhtarı amca Sami Güran'ın gözaltındayken avukatlarını istediği ortaya çıktı.
KÖYDEN NEDEN ÇIKTIN, TELEFONUN NEDEN KAPALIYDI?
Ankara'dan gelen özel ekip, avukatlarıyla birlikte ifade veren amcaya olay günü bir saat boyunca neden telefonunun kapalı olduğu, köyden hızla ne amaçla çıktığı ve aracındaki Narin'e ait DNA örnekleriyle ilgili sorular yöneltti.
SOSYAL MEDYASI DA İNCELEME ALTINDA
Soruşturma kapsamında, savcılık kararıyla telefonuna el konulan amcanın sosyal medyası ve son yaptığı görüşme kayıtları ile mesajları da incelemeye alındı.
SİBER EKİP!
Özel ekipte yer alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede, amcanın telefonundaki geriye dönük yaptığı bazı telefon numaraları ve WhatsApp görüşmeleri ile yazışmalarını sildiği tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Diyarbakır' ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.