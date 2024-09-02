Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme! Siber ekip devrede

Narin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı Ekipler Narin'in ailesinin köyünden 2 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında aramalarını yoğunlaştırdı.

Narin Güran'ın amcası Sami Güran GÖZALTINDAKİ AMCA AVUKATLARINI İSTEDİ

Öte yandan Narin'in battaniyesi ve kıyafetlerinde DNA'sı bulunduğu için gözaltına alınan amca Sami Güran'ın ifade vermeden önce avukatlarını istediği ortaya çıktı.

Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan Tavşantepe Köyü Muhtarı amca Sami Güran'ın gözaltındayken avukatlarını istediği ortaya çıktı.

KÖYDEN NEDEN ÇIKTIN, TELEFONUN NEDEN KAPALIYDI?

Ankara'dan gelen özel ekip, avukatlarıyla birlikte ifade veren amcaya olay günü bir saat boyunca neden telefonunun kapalı olduğu, köyden hızla ne amaçla çıktığı ve aracındaki Narin'e ait DNA örnekleriyle ilgili sorular yöneltti.