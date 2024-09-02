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İstanbul'da her yağış aynı manzara! Yollar göle döndü

Meteoroloji'nin peş peşe uyarısının ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağış başladı. Kartal ve Pendik’te bulunan bazı caddeler göle döndü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 10:49 Güncelleme 02 Eylül 2024, 10:57
İstanbul’da her yağış aynı manzara! Yollar göle döndü

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu.

Uyarıların ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu.

Kartal ve Pendik'te bulunan bazı caddeler göle döndü.

Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

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