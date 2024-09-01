Muğla’da peş peşe felaket: 1 ölü, 14 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. İlk kazada, H.D. yönetimindeki 48 BB 8511 plakalı Muğla Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü, Kavak Mahallesi'nde şarampole devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ZİNCİRLEME KAZADA 8 YARALI

Kazanın ardından yaralıları taşıyan ambulans, Kavak Mahalle Kavşağı yakınlarında zincirleme bir kazaya karıştı. Ambulans, iki otomobil ve bir kamyonetle çarpıştı. Olay yerine tekrar çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kazada 8 kişi daha yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.