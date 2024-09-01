Sakaryaspor taraftarlarının yeşil maskeli maç yolculuğu karakolda bitti

Amedspor ile Sakaryaspor arasında geçen hafta oynanan maça bazı Sakaryaspor taraftarlarının, faili meçhul cinayetlerle tanınan 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskeleriyle gittiği ortaya çıktı.

Olayın ardından 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılıp ortaya çıkmasının ardından ise tepkiler geldi. Daha sonra harekete geçen emniyet güçleri, olayın ardından 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlara destek olmak isteyen bazı Sakaryasporlular ise geceyi emniyet binası önünde geçirdi.