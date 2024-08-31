Adıyaman’da vahşet evi! Önce eşini sonra kendini öldürdü: 3 çocuk öksüz ve yetim kaldı

Adıyaman'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi. Bahçelievler Mahallesi'nde Ekrem D. ile eşi Merve D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Adıyaman'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi. Bahçelievler Mahallesi'nde Ekrem D. ile eşi Merve D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ
Ekrem D, tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla eşine ateş edip aynı silahla kendini vurdu.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
3 ÇOCUKLARI ÖKSÜZ VE YETİM KALDI
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 çocukları olan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.