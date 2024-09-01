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Eskişehir'de can pazarı! Midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda polis memuru yaralandı

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkarak şarampole uçtu. 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Korkunç kazada yaralanan 14 polis memuru yaralandı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 00:29 Güncelleme 02 Eylül 2024, 00:38
Eskişehir’de can pazarı! Midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda polis memuru yaralandı

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Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun Karapazar mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Ş.P. idaresindeki 26 DF 596 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Midibüs şarampole uçtuMidibüs şarampole uçtu

ÇOK SAYIDA POLİS MEMURU YARALANDI
Kazada, midibüs sürücüsü ile 14 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti.

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çok sayıda polis memuru yaralandıÇok sayıda polis memuru yaralandı

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da hastaneleri ziyaret ederek, yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kazada yaralanan polislerin Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda görevli oldukları ve program sonrası il merkezine dönüş için yola çıktıkları öğrenildi.

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