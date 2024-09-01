Eskişehir’de can pazarı! Midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda polis memuru yaralandı

Midibüs şarampole uçtu

ÇOK SAYIDA POLİS MEMURU YARALANDI

Kazada, midibüs sürücüsü ile 14 polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti.

Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.